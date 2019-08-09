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Arsenal’da Mesut Özil “güvenlik” gerekçesiyle kadro dışı!
İngiltere Premier Lig

Arsenal’da Mesut Özil “güvenlik” gerekçesiyle kadro dışı!

Londra’da önceki hafta bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac pazar günü Newcastle United ile yapılacak maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle alınmadı.

9 Ağustos 2019 23:36

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’den yapılan yazılı açıklamada Mesut ve Kolasinac’ın ligin pazar günü yapılacak açılış maçında deplasmanda Newcastle United’a karşı forma giymeyeceği bildirildi. Arsenal kararın gerekçesi olarak “polisin soruşturduğu başka güvenlik hadiselerini” gösterirken, bunların ayrıntısı hakkında bilgi vermedi.

“Oyuncularımızın ve ailelerin güvenliği daima birinci önceliğimizdir.” ifadesi kullanılan açıklamada, “Bu kararı oyuncularımız ve temsilcileri ile müzakere ederek aldık. Polisle temastayız ve oyuncularımız ile ailelerine destek vermeyi sürdürüyoruz.” denildi. Açıklamada, “Oyuncularımızı en kısa zamanda yeniden takımda görmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

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Bıçaklı saldırı girişimi

Motosikletli 2 kişi, Londra’nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Mesut Özil’in kullandığı aracı takip etmiş ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Mesut’un kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac’ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görülüyordu.

Mesut Özil’in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istemiş, restoran personelinin gelmesiyle kaskla yüzlerine gizleyen saldırganlar kaçmıştı. İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlatmış ancak herhangi bir gözaltı yapılmamıştı.

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Son güncelleme 23:36 | 9 Ağustos 2019
arsenal İngiltere Premier League Mesut Özil Sead Kolasinac
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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