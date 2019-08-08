Zanka kimdir? Zanka lakabını anlamı nedir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Danimarkalı futbolcu Zanka taraftarların merak konusu oldu. Uzun yıllardır Avrupa’nın üst düzey liglerinde forma giyen yıldız isim son olarak Huddersfield forması giydi. İşte Zanka hakkında merak edilenler…

ZANKA KİMDİR?

Mathias Jattah-Njie Jorgensen, 23 Nisan 1990 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da dünyaya geldi. Zanka, altyapısında forma giydiği B93 kulübünde önce A takıma yükselirken sonrasında yakaladığı çıkışla ülkesinin en güçlü takımı Kopenhag’a transfer oldu.

Başkentte geçirdiği 5 sezonun ardından Hollanda’nın PSV Eindhoven takımına bedelsiz transfer olan Gambiya kökenli futbolcu, 2014 yazında yeniden Kopenhag’a döndü.

Kopenhag forması ile toplam 270 karşılaşmada görev alan Zanka, 2017-18 sezonu öncesi Ada’nın yolunu tuttu.

Deneyimli futbolcu, son derece istikrarlı bir görüntü sergilediği Huddersfield ile geçirdiği iki sezonda tamamı ilk 11’de olmak üzere 65 karşılaşmada süre aldı. 2018 – 2019 sezonunda takımı ile ligde 24 maça çıkan savunmacı 3 gol, 1 asist yaptı.

Milli takım tercihini Danimarka’dan yana kullanan Mathias Jorgensen, 23 kez ülkesinin A milli takımının formasını giydi.

ZANKA LAKABI NEREDEN ALDI?

danimarka'nın golünü atan jorgensen'e herkes ‘zanka' diyor. lakabı bu. ona bu ismi eski takımındaki hocası vermiş. cool running filmindeki ‘sanka' karakterinden dolayı ona ‘sanka' diyormuş ama jorgensen ‘z' ile daha cool bulduğu için ‘zanka' olarak kullanıyor.

SON DAKİKA Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi. Zanka'yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı. İlgili Haberi Oku