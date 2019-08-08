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Watford’dan rekor transfer!
Transfer Haberleri

Watford’dan rekor transfer!

İngiltere ekibi Watford, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli futbolcu Sarr'ı kulüp transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığını açıkladı

8 Ağustos 2019 18:42

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, Fransa’nın Rennes takımından Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr’ı kulüp transfer rekoru kırarak kadrosuna kattı.

Watford Kulübü, 21 yaşındaki Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından transferin maliyetine ilişkin bilgi paylaşılmadı. İngiltere basını ise Sarr’ın 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle Watford’a imza attığını öne sürdü.

Rennes’de geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sarr, çıktığı 50 maçta 13 gol kaydetti.

Son güncelleme 18:42 | 8 Ağustos 2019
Ismaila Sarr Watford
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