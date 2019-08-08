SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan'dan operasyon mesajı!
Türk futbolunu yasa boğan ölüm! Denizde kalp krizi geçiren futbol adamı yaşamını yitirdi
Alt Ligler

Türk futbolunu yasa boğan ölüm! Denizde kalp krizi geçiren futbol adamı yaşamını yitirdi

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), tatil için geldiği Bartın İnkum’da, denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

8 Ağustos 2019 00:20

Olay, akşam saatlerinde İnkum tatil beldesinde yaşandı. Ankara'da tatile gelen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı aynı zamanda TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer, serinlemek için arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan Akyer'i bir arkadaşı kumsala çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer'i yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Akyer'in cenazesi morga kaldırıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“19 Mayıs’ın Bayram abisi, amatör futbolun duayeni, Ankara amatör sporunun gerçek emektarlarından, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesinin ve Ankara spor camiamızın başı sağolsun.” 25 Temmuz 2019 24 yaşındaki genç futbolcu Hasan Sandıkçı ölü bulundu Geçtiğimiz sezon Akçaabat Sebatspor`da forma giyen 24 yaşındaki genç futbolcu Hakan Sandıkçı yatağında ölü bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:20 | 8 Ağustos 2019
Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bayram Akyer tff
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR