Türk futbolunu yasa boğan ölüm! Denizde kalp krizi geçiren futbol adamı yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde İnkum tatil beldesinde yaşandı. Ankara'da tatile gelen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı aynı zamanda TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer, serinlemek için arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan Akyer'i bir arkadaşı kumsala çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer'i yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Akyer'in cenazesi morga kaldırıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“19 Mayıs’ın Bayram abisi, amatör futbolun duayeni, Ankara amatör sporunun gerçek emektarlarından, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesinin ve Ankara spor camiamızın başı sağolsun.” 24 yaşındaki genç futbolcu Hasan Sandıkçı ölü bulundu Geçtiğimiz sezon Akçaabat Sebatspor`da forma giyen 24 yaşındaki genç futbolcu Hakan Sandıkçı yatağında ölü bulundu. İlgili Haberi Oku