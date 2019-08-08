Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Ağır bir süreçten geçtiler!’

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 2-0 geri düştüğü maçta Sparta Prag’la 2-2 berabere kalırken tur şansını 15 Ağustos’ta Trabzon’daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Zorlu müsabakanın ardından Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

Karaman, “Başlangıçlar zordur demiştik. Biz bugün zordan ziyade kötü başladık. Az hazırlık maçı oynadık kabul ediyorum ama kötü oyun konusunu abarttık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Oyuncularıma da hak veriyorum. Ağır bir süreçten geçtiler” ifadelerini kullandı.

‘Rakip hazır bir takım’

Özellikle ikinci devrenin başında oyuna yaptığı müdahale ile maçın seyrini Trabzonspor yönünde olumlu olarak değiştiren Karaman, rakibi ise, “Rakip hazır bir takım. Çok etkili oyuncuları var. Sanki çok kolay bir takımmış gibi anlatılmaya çalışıldı ama buranın köklü takımlarından, işimiz Trabzon’da zor. 2-0’dan yaptığımız dönüş bizim için güzel oldu” diye konuştu.

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