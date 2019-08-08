Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sparta Prag ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken yeni transfer Alexander Sörloth’un performansını değerlendirdi.

Maç sonrası TRT Spor mikrofonlarına konuşan Ağaoğlu, karşılaşma boyunca çok heyecanlı olduğunu söylerken Sparta Prag’ın kolay bir takım olmadığını dile getirdi.

İkinci yarıda oyuna giren ve beraberlikle golünü atan yeni forvet Alexander Sörloth hakkındaki eleştirilere gönderme yapan Ağaoğlu, “Forvet hakkında yapılan spekülasyonlar umarım bu maçta sonra son bulur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan karşılaşmayı Ağaoğlu ile birlikte izleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, maç sonrası yaptığı açıklamada, “80. dakikaya kadar sıkılıyorduk. Sonra çocuklarımız bir açıldılar arka arkaya iki gol attılar. Hem ülke puanı aldıki hem Trabzon için avantajlı bir skor oldu. Türk futbolu için beraberiz. İnşallah iyi yerlere varacağız” yorumunda bulundu.

MAÇ SONUCU | Sparta Prag 2-2 Trabzonspor | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu 1. Maç UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sparta Prag`a konuk olan Trabzonspor, seyircisiz oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen son anlarda bulduğu gollerle 2-2`lik beraberliği sağladı ve tur için büyük avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos`ta Trabzon`da oynanacak. İlgili Haberi Oku