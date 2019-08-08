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Tottenham’dan orta sahaya takviye! Arjantinli Lo Celso imzaladı…
Transfer Haberleri

Tottenham’dan orta sahaya takviye! Arjantinli Lo Celso imzaladı…

İspanya La Liga'da Real Betis forması giyen Arjantinli futbolcu Giovani Lo Celso, Tottenham'a kiralandı. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunun 60 milyon Pound olduğu öğrenildi.

8 Ağustos 2019 19:49

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İspanya’nın Real Betis takımından Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 23 yaşındaki Lo Celso’nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basını, Lo Celso’nun kontratındaki satın alma opsiyonunun 60 milyon Pound olduğunu öne sürdü.

Geçen sezon Real Betis’te 45 maça çıkan Lo Celso, 16 gol kaydetti.

Son güncelleme 19:50 | 8 Ağustos 2019
Giovani Lo Celso real betis Tottenham
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