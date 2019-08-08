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Tahkim Kurulu, hakem Serkan Çınar’la ilgili kararını verdi!
Futbol

Tahkim Kurulu, hakem Serkan Çınar’la ilgili kararını verdi!

TFF Tahkim Kurulu, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.

8 Ağustos 2019 18:19

TFF Tahkim Kurulu, Serkan Çınar’ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Hakem Serkan Çınar’ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 08.08.2019 Perşembe günü saat 16:00’da itiraz eden Hakem Serkan Çınar’ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı.Yapılan müzakere neticesinde; Hakem Serkan Çınar’ın itirazının reddine oybirliği ile, Gelecek toplantının 22.08.2019 Perşembe günü saat 15.00’te yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde NTV’ye konuk olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Serkan Çınar’la ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Netice olarak bu kararı MHK verdi. Hakemlerin performanslarına bakarak verdiler. İki maça bakarak vermediler. Rize maçında hata yapılmıştır. Beşiktaş-Galatasaray maçında hata yapılmıştır. Bu sebeple gönderilmiş değiller. Bütün yıl boyunca sergiledikleri performanstan dolayı yeni MHK bu hakemlerle devam etmeme kararı aldı. Bağımsızlar. Elimizden geldiği kadar müdahale olmayacak. Yalnız MHK değil. Disiplin Kurulu, UÇK, Tahkim ve Lisans Kurulları. Hepsinin önüne geçecek”

Son güncelleme 18:46 | 8 Ağustos 2019
Serkan Çınar tahkim kurulu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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