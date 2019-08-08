Süper Kupa aldatmasın

Final maçlarını kazanmasını bilen Galatasaray, müzesine bir kupa daha götürdü ama yeniler ile eskiler arasındaki uyum kafa karıştırdı. Açıkçası Akhisar ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin heyecan dozu da seyri de yüksek seviyede değildi. Sezon başı olması nedeniyle takımlar hazır değil, Akhisar bir alt kümeye düşmüş, hava sıcak ama bunlar bahane olamaz. Taraftarı heyecanlandıran tek şey Belhanda'nın şapka çıkarılacak golüydü desek ayıp olmaz. Eskiden TSYD Kupası vardı. Üç büyükleri izler, yeni transferlere not verirdik, hocalarına da uyarılarda bulunurduk. Bu yüzden bu kupa artık oynanmıyor. Haliyle Akhisar karşısındaki Galatasaray'ı kıyaslamak olmaz.

Hücum hattında yani yeniler arasında iyi bir uyum var ancak defans hattıyla uyum için ise biraz süreye ihtiyaç var. Oyunu geriden kurmak isteyen Seri'nin zamana, takımın da bir golcüye ihtiyacı var. Hem Luyindama hem de Marcao kelimenin tam anlamıyla skandal bir performans sergiledi. Belhanda tam olarak 10 numara olmadığından, Babel'in kanatlarda oynaması takıma daha güç verir. O kalitedeki bir oyuncunun 10 numara eksikliğinde daha da etkili olacağı kesin. Canlı olarak izlediğim Panathinaikos maçında da Babel lider oyuncu yeteneğini göstermişti.

Hagi, Drogba, Sneijder gibi yıldızları izlemeye alışan Galatasaray taraftarı, Falcao'yu dört gözle bekliyor. Ancak futbolun takım oyunu olduğu unutulmamalı. Tek başına bir futbolcu ile başarılı bir sezon geçiremezsiniz. Taraftarların sahada oynayan oyuncuları motive etmesi gerekiyor. Her maçta, “Taraftar burada, Falcao nerede?” tezahüratlarını duyan oyuncu nasıl motive olacak?

Yazarın Diğer Yazıları