SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bayram öncesi belediye işçilerine yapılacak ödeme AKP-MHP ittifakına takıldı!
Sparta Prag-Trabzonspor maçının yıldızı Alexander Sörloth: ‘Karakterimizi gösterdik’
Uefa Avrupa Ligi

Sparta Prag-Trabzonspor maçının yıldızı Alexander Sörloth: ‘Karakterimizi gösterdik’

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında 2-0'dan 2-2'lik beraberliği sağlayan Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth, maç sonu açıklamalarda bulundu.

8 Ağustos 2019 21:44

Trabzonspor’un yeni forveti Alexander Sörloth, Avrupa Ligi’nde oynadıkları Sparta Prag karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve 89. dakikada attığı golle 2-2’lik beraberliği getiren 23 yaşındaki Sörloth, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Maçla ilgili TRT Spor mikrofonlarına konuşan Sörloth şu ifadeleri kullandı:

“2-0 bizim için kötü bir skordu ama altından kalkabildik. Benim için de çok iyi oldu gol atmam. Kendimi çok iyi hissettim gol attıktan sonra. Takımımızın karakterini gösteriyor. Asla pes etmedik. İlk yarıda istediğimiz performansı gösteremedik. Ama oyunu bırakmadık ve taraftarımızın önünde oynayacağımız maç için iyi bir skor aldık. Umarım ikinci maçta bundan daha iyisini yapabileceğimizi gösteririz. Taraftarlarımız için harika şeyler duydum.”

08 Ağustos 2019 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu`ndan Alexander Sörloth açıklaması UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor`un başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası TRT Spor`a konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:44 | 8 Ağustos 2019
Alexander Sörloth sparta prag trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR