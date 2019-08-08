Sparta Prag-Trabzonspor maçının yıldızı Alexander Sörloth: ‘Karakterimizi gösterdik’

Trabzonspor’un yeni forveti Alexander Sörloth, Avrupa Ligi’nde oynadıkları Sparta Prag karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve 89. dakikada attığı golle 2-2’lik beraberliği getiren 23 yaşındaki Sörloth, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Maçla ilgili TRT Spor mikrofonlarına konuşan Sörloth şu ifadeleri kullandı:

“2-0 bizim için kötü bir skordu ama altından kalkabildik. Benim için de çok iyi oldu gol atmam. Kendimi çok iyi hissettim gol attıktan sonra. Takımımızın karakterini gösteriyor. Asla pes etmedik. İlk yarıda istediğimiz performansı gösteremedik. Ama oyunu bırakmadık ve taraftarımızın önünde oynayacağımız maç için iyi bir skor aldık. Umarım ikinci maçta bundan daha iyisini yapabileceğimizi gösteririz. Taraftarlarımız için harika şeyler duydum.”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu`ndan Alexander Sörloth açıklaması UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor`un başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası TRT Spor`a konuştu. İlgili Haberi Oku