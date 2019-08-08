Sparta Prag Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor 3 yıl aradan sonra Avrupa Arenası’na çıkıyor… UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımıyla eşleşen bordo mavililer ilk maçına bu akşam Başkent Prag’daki Generali Arena’da çıkacak.

Pek çok futbolseverin merakla beklediği karşılaşma öncesi bir yayın krizi yaşandı… TSİ 19:00’da başlayacak mücadeleye saatler kala Türkiye’de hiçbir yayıncı kuruluştan maç yayını duyurusu yapılmaması kafaları karıştırdı. Ancak daha sonra TRT Spor’dan yapılan açıklamayla futbolseverler rahat bir nefes aldı… Sparta Prag Trabzonspor maçı saat 19:00’da TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

ÇEKYA KANALININ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Çekya ekibi Sparta Prag maç yayını için kendi ülkesinde bir kanalla anlaştı. Ancak yayını satmak isteyen bu kanal ile Türkiye’deki yayıncılar arasında bir anlaşma sağlanamadı. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu olan Beinsport Çekya kanalının yayın hakkı için istediği rakamı fazla bulunca reddetti. Daha önce bir çok Avrupa maçında yaşanan bu sıkıntı yine baş gösterdi. Maçın başlamasına saatler kala yaşanan bu belirsizlik futbolseverlerin ve bordo mavili taraftarların tepkisini çekti.

Benzer bir durum daha önce Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçında da yaşanmış ve yayıncı kuruluş son anda özel bir anlaşma ile maçı yayınlamıştı. Bordo mavili kulüp ve camiadan yapılan baskı sonrası maçın TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacağı duyurusu yapıldı.