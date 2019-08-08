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Transfer Haberleri

SON DAKİKA Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

8 Ağustos 2019 09:16

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul'a geldi. Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.

Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Zanka, kariyerinde Danimarka’nın Kopenhag, Hollanda’nın PSV Eindhoven ile İngiltere’nin Huddersfield takımlarında forma giydi.

Son güncelleme 10:19 | 8 Ağustos 2019
Fenerbahçe Zanka
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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