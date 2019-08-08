Romelu Lukaku, dudak uçuklatan bonservis bedeli ile Inter’de!

Manchester United’ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 80 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan devi Inter’e transfer oldu.
Serie A’da zirveyi hedefleyen Inter, ismi Juventus’la da anılan golcüyü kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından ve kulübün resmi internet sitesinden resmen açıkladı.
United’da performansı zaman zaman eleştirilen 26 yaşındaki golcü, geçen sezon 45 resmi maçta 15 gol ve 4 asiste imza attı.
Romelu Lukaku, Inter’de! İtalyan devi, yıldız golcü için Manchester United’a 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.pic.twitter.com/tB8Yoelrud
— SKOR (@SozcuSkor) August 8, 2019