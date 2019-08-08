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Romelu Lukaku, dudak uçuklatan bonservis bedeli ile Inter’de!
Transfer Haberleri

Romelu Lukaku, dudak uçuklatan bonservis bedeli ile Inter’de!

Romelu Lukaku, Inter'de! İtalyan devi, yıldız golcü için Manchester United'a 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

8 Ağustos 2019 18:10

Manchester United’ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 80 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan devi Inter’e transfer oldu.

Serie A’da zirveyi hedefleyen Inter, ismi Juventus’la da anılan golcüyü kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından ve kulübün resmi internet sitesinden resmen açıkladı.

United’da performansı zaman zaman eleştirilen 26 yaşındaki golcü, geçen sezon 45 resmi maçta 15 gol ve 4 asiste imza attı.

08 Ağustos 2019 Romelu Lukaku`ya iki yılda 165 milyon Euro! İtalya Serie A takımlarından Inter, Manchester United`tan Romelu Lukaku`yu 80 milyon Euro`ya kadrosuna kattı. Böylece Romelu Lukaku`ya iki yılda ödenen bonservis bedeli 165 milyon Euro oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:10 | 8 Ağustos 2019
İNTER manchester united Romelu Lukaku
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