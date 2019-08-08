Romelu Lukaku’ya iki yılda 165 milyon Euro!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, İtalya Serie A takımlarından Inter ile görüşmek için Milano’ya gitti. BBC’nin haberine göre Inter, Lukaku transferi konusunda Manchester United ile 80 milyon Euro karşılığında anlaştı. Manchester United’ın iki yıl önce Everton’dan 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Lukaku, böylece iki yılda ödenen 165 milyon Euro bonservis bedeli ile dikkat çekti.

Manchester United forması altında 96 maça çıkan Romelu Lukaku, 42 gol atarken, 12 de asist yaptı.

Belçika Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimlerinde biri olan Lukaku, Milli forma altında 81 maçta 48 gole imza attı.