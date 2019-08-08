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Romelu Lukaku’ya iki yılda 165 milyon Euro!
Transfer Haberleri

Romelu Lukaku’ya iki yılda 165 milyon Euro!

İtalya Serie A takımlarından Inter, Manchester United'tan Romelu Lukaku'yu 80 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Böylece Romelu Lukaku'ya iki yılda ödenen bonservis bedeli 165 milyon Euro oldu.

8 Ağustos 2019 13:39

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, İtalya Serie A takımlarından Inter ile görüşmek için Milano’ya gitti. BBC’nin haberine göre Inter, Lukaku transferi konusunda Manchester United ile 80 milyon Euro karşılığında anlaştı. Manchester United’ın iki yıl önce Everton’dan 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Lukaku, böylece iki yılda ödenen 165 milyon Euro bonservis bedeli ile dikkat çekti.

Manchester United forması altında 96 maça çıkan Romelu Lukaku, 42 gol atarken, 12 de asist yaptı.

Belçika Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimlerinde biri olan Lukaku, Milli forma altında 81 maçta 48 gole imza attı.

Son güncelleme 13:53 | 8 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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