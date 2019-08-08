SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Merkez Bankası’nda yeni görevden alma dalgası!
Radamel Falcao, Lyon maçı kadrosuna alınmadı
Transfer Haberleri

Radamel Falcao, Lyon maçı kadrosuna alınmadı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.

8 Ağustos 2019 22:06

Galatasaray’ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco’nun 9 Ağustos’ta saat 21:45’te Lyon’u konuk edeceği karşılaşmanın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;

Kaleci: Benaglio, Lacomte

Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo

Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore

Forvet: Foster, Sylla

Son güncelleme 22:10 | 8 Ağustos 2019
Fransa Ligue 1 galatasaray monaco olympique lyon radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR