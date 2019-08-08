Radamel Falcao, Lyon maçı kadrosuna alınmadı

Galatasaray’ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco’nun 9 Ağustos’ta saat 21:45’te Lyon’u konuk edeceği karşılaşmanın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;
Kaleci: Benaglio, Lacomte
Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo
Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore
Forvet: Foster, Sylla
J1 – Ligue 1 Le groupe pour la réception de l’Olympique Lyonnais, demain au Stade Louis-II #ASMOL pic.twitter.com/gJrYffbM7V
— AS Monaco (@AS_Monaco) August 8, 2019