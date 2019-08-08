Partizan Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu şifresiz canlı izle

Partizan Yeni Malatyaspor canlı! Partizan Yeni Malatyaspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. 15 Ağustos’ta oynanacak rövanş öncesi temsilcimiz avantajlı bir sonuç alarak yurda dönmek istiyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri Avrupa yürüyüşüne devam etmenin peşinde. Partizan Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Partizan Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.
PARTIZAN YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)
STAT: Partizan Stadyumu
SAAT: 22.00
HAKEM: Sergei Ivanov
YAYIN: TRT Spor
PARTIZAN YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI
PARTIZAN: Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Ostojic, Brezancic, Miletic, Tosic, Scekic, Soumah, Sadiq Umar, Ivanovic
TEKNİK DİREKTÖR: Savo Milosevic
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Guilherme, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın