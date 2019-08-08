Partizan Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu şifresiz canlı izle

Partizan Yeni Malatyaspor canlı! Partizan Yeni Malatyaspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. 15 Ağustos’ta oynanacak rövanş öncesi temsilcimiz avantajlı bir sonuç alarak yurda dönmek istiyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri Avrupa yürüyüşüne devam etmenin peşinde. Partizan Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Partizan Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

PARTIZAN YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Partizan Stadyumu

SAAT: 22.00

HAKEM: Sergei Ivanov

YAYIN: TRT Spor

PARTIZAN YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

PARTIZAN: Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Ostojic, Brezancic, Miletic, Tosic, Scekic, Soumah, Sadiq Umar, Ivanovic

TEKNİK DİREKTÖR: Savo Milosevic

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Guilherme, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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