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Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: ‘Başakşehir çok tehlikeli bir takım!’
Şampiyonlar Ligi

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: ‘Başakşehir çok tehlikeli bir takım!’

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: "Eleme konusu henüz kesinleşmedi, bir 90 dakika daha var ve rakibimiz çok tehlikeli bir rakip" diye konuştu.

8 Ağustos 2019 00:14

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Olympiakos’un teknik direktörü Pedro Martins, avantaj elde ettiklerini ancak rövanş karşılaşmasında da işlerinin kolay olmadığın söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Martins, “Eleme konusu henüz kesinleşmedi, bir 90 dakika daha var ve rakibimiz çok tehlikeli bir rakip. Biz rövanş maçında daha sakin olmaya çalışacağız. Turu geçmeye çalışacağız ama işimiz zor.” dedi.

07 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-1 Olympiakos | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu UEFA Şampiyonlar Ligi`nde 3. Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Olympiakos, İstanbul`da bir araya geldi. Sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Olympiakos, 13 Ağustos`ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. 80`de İrfan Can takımını 10 kişi bıraktı, 90+2`de Edin Visca penaltıdan yararlanamadı... İlgili Haberi Oku

İsrailli hakem Orel Grinfeld’in yönetimi ile ilgili sorulara cevap vermeyeceğinin altını çizen Martins, mücadeleyle ilgili olarak şunları söyledi: “Gittikçe takımımız toparlanıyor, Plzen maçlarına oranla bu maçta daha iyiydik. İlk 15 dakikada zorlandık, daha sonra biz üstün oynadık. İkinci yarıya çıkarken daha sakin çıktık, oyunu lehimize çevirmeye çalıştık, bunun neticesinde golü bulduk ancak rakip 10 kişi kalınca biz oyunu tamamen lehimize çevirmemiz gerekirken bunu başaramadık. Rövanş maçı çok zor olacak. Seyircimize ihtiyacımız var. Dışarıda maç kazanmak çok önemli. Fakat çok zor bir rakiple rövanş maçını oynayacağız. Elimizden geleni yaparak turu geçmeye ve gruplara kalmaya çaba göstereceğiz.”

Son güncelleme 00:14 | 8 Ağustos 2019
Medipol Başakşehir olympiakos Pedro Martins UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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