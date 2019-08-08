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Nainggolan’dan Galatasaray itirafı; ‘Görüştük’
Transfer Haberleri

Nainggolan’dan Galatasaray itirafı; ‘Görüştük’

Juventus'un Cagliari'ye kiraladığı Radja Nainggolan, Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

8 Ağustos 2019 00:00

Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşılaştığı Cagliari’de yıldız futbolcu Radja Nainggolan, mücadelenin ardından Galatasaray ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Habertürk’e konuşan Nainggolan, Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptıklarını dopruladı.

“GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK”

Cagliari’ye kiralanan Belçikalı orta saha oyuncusu, “Galatasaray ile görüştük ama sonuçlanmadı” şeklinde konuştu..

Radja Nainggolan, imza yöreninde ise “Başka teklifler de aldım ancak Cagliari’yi seçmem zor olmadı. Beş yıl önce buradan ayrıldığımda bir gün geri döneceğimi biliyordum. Bu fırsatı kaçıramazdım” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 00:00 | 8 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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