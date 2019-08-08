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Manisaspor’da yaprak dökümü
Spor Toto 3. Lig

Manisaspor’da yaprak dökümü

TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da Furkan Parsak, İlkay Gül ve Ömer Buğdaycı'dan sonra bir ayrılık daha yaşandı.

8 Ağustos 2019 13:13

Son 2 yılda üst üste küme düşerek 1. Lig’den 3. Lig’e gerileyen Manisaspor’da altyapı patentli kadrodan Furkan Parsak’ın Sakaryaspor’a, İlkay Gül’ün Sivas Belediyespor’a transfer olmasının ardından Ömer Buğdaycı da takımdan ayrıldı. Altyapısından yetiştiği Manisa’da geçen sezon 2. Lig’de 31, 2017-18’de ise 1. Lig’de 14 maçta görev yapan 22 yaşındaki futbolcu Karbel Karaköprü Belediyespor’la anlaştı.

Transfer yasaklısı siyah-beyazlılar, ligde yine altyapı oyuncularıyla mücadele edecek.

Manisaspor’da teknik direktörlük görevine dönen Erkan Aslan yönetiminde tesislerdeki yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Son güncelleme 13:13 | 8 Ağustos 2019
Manisaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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