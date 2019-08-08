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Manchester City’de Leroy Sane krizi! Çapraz bağları koptu…
İngiltere Premier Lig

Manchester City’de Leroy Sane krizi! Çapraz bağları koptu…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de Leroy Sane şoku yaşanıyor. Liverpool ile oynanan Community Shield maçında sakatlanan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sağ diz çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat olacağı açıklandı.

SKOR DIŞ HABER 8 Ağustos 2019 20:15

Manchester City’nin Alman yıldızı Leroy Sane’den kötü haber geldi.

Liverpool ile oynanan Community Shield karşılaşmasının 13. dakikasında sakatlanan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sağ diz çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Manchester City’den yapılan açıklamada Sane’nin ameliyat olacağı ifade edilirken başarılı futbolcunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

2016’da Schalke 04’ten 50 milyon Euro’ya transfer edilen Sane’ye Bayern Münih talipti.

Geçen sezon City formasıyla 47 maç oynayan Sane, 16 gol atıp 18 asist yaptı.

Son güncelleme 20:15 | 8 Ağustos 2019
Leroy Sane Manchester City
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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