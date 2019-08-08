Manchester City’de Leroy Sane krizi! Çapraz bağları koptu…

Manchester City’nin Alman yıldızı Leroy Sane’den kötü haber geldi.
Liverpool ile oynanan Community Shield karşılaşmasının 13. dakikasında sakatlanan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sağ diz çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Manchester City’den yapılan açıklamada Sane’nin ameliyat olacağı ifade edilirken başarılı futbolcunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
2016’da Schalke 04’ten 50 milyon Euro’ya transfer edilen Sane’ye Bayern Münih talipti.
Geçen sezon City formasıyla 47 maç oynayan Sane, 16 gol atıp 18 asist yaptı.