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Kasımpaşa’dan borç açıklaması
Kasımpaşa

Kasımpaşa’dan borç açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in mali yapı olarak en güçlü ve stabil ekiplerinden Kasımpaşa, hiçbir kamu kuruluşuna ve finansal kuruluşa borçlarının bulunmadığını açıkladı.

8 Ağustos 2019 21:42

Kasımpaşa Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak herhangi bir kamu borçlarının bulunmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Kulübümüz Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş, özveriyle ve karşılıksız bir şekilde ülkemizin en büyük ve en modern tesislerini Türk Sporu’nun hizmetine sunmuştur ve başarılı bir yönetim anlayışı içinde Türk Futbolu’nun gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için bu tür destek ve yatırımlara kurumsal bir yapıda devam etmektedir.

Kamuoyunda sıkça dile getirilen diğer spor kulüplerinin borçlarının aksine Kasımpaşa Spor Kulübü bugüne dek Türk Spor camiasına yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmiştir.

Kulübümüz Ağustos 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte kamuya 31 milyon 811 bin 196 Türk Lirası vergi ödemesi yapmıştır ve herhangi bir kamu borcu bulunmamaktadır. Aynı dönemde 87 milyon 500 bin Türk Lirası nakit üreten kulübümüzün herhangi bir finansal kuruluşa da borcu bulunmamaktadır.

Çeşitli kurumlar tarafından Türk futbol kulüplerinin borçları açıklanmakta ve kulübümüzün de bu kulüpler içerisinde bulunduğu zannı oluşmaktadır.

Şirketimizin kamuya, finansal kuruluşlara, şahıs firmalarına ve çalışanlarımıza herhangi bir borcunun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” 27 Temmuz 2019 Son dakika! Mustafa Pektemek Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı Transferde son dakika haberine göre; Kasımpaşa, Beşiktaş`tan ayrılan Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:42 | 8 Ağustos 2019
Kasımpaşa spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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