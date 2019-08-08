İngiltere’de Salah’a yönelik ırkçılık şoku! Soruşturma başlatıldı…

Premier Lig açılış maçında yarın Norwich City ile karşılaşacak Liverpool’da, yıldız futbolcu Mohamed Salah’a yönelik ırkçılık tartışmaları yaşanıyor.

BBC’de yer alan habere göre Merseyside polisi, yıldız futbolcuya yönelik Everton’lu taraftarlar tarafından meydana getirilen, ırkçı unsurlar içeren mesaj kapsamında bir soruşturma başlattı.

Söz konusu mesajın nefret suçu olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Merseyside Polisi, Liverpool futbolcusu ile ilgili olarak yayınlanan ve başkaları tarafından paylaşılan saldırgan tweet’in farkındadır ve konuyu araştıracaktır. İnterneti başkalarını hedef almak için kullanan ve bunu yaparken nefret suçu gibi suç işleyenlerin kendilerine herhangi bir tahammül gösterilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.”

Everton’ın her türlü ırkçılığı kınadığını söyleyen kulübün bir sözcüsü ise görüşlerini; “İlgili materyali uygun makamlarla paylaştık ve söz konusu Twitter kullanıcısının herhangi bir şekilde kulüp ile ilgisinin olup olmadığını araştırıyoruz.” şeklinde belirtti.