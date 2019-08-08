Hazırlık maçı: Alanyaspor 2-0 Brescia

Alanyaspor, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında İtalya Seria A takımlarından Brescia'yı 2-0 mağlup etti. Westerndorf kulübü tesislerinde oynanan karşılaşmada Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri Campos ve Tayfur kaydetti.

76. dakikada hızlı gelişen atakta Yacine Bammou soldan içeri kat etti. Yacine'in ortasında kaleciyi geçen topu Djalma Campos tamamladı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. 82. dakikada Salih’in kullandığı köşe vuruşunu sonrası Tayfur kaleye sırtı dönükken gelişine vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Hasan Çavuşoğlu: Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon hedefleriyle ilgili, Bizim her sene söylediğimiz gibi ligi ilk 10`un içerisinde veya daha yukarılarda bitirebilirsek bizim için çok iyi dedi. İlgili Haberi Oku