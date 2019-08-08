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Hazırlık maçı: Alanyaspor 2-0 Brescia
Futbol

Hazırlık maçı: Alanyaspor 2-0 Brescia

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Brescia'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

8 Ağustos 2019 00:09

Alanyaspor, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında İtalya Seria A takımlarından Brescia'yı 2-0 mağlup etti. Westerndorf kulübü tesislerinde oynanan karşılaşmada Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri Campos ve Tayfur kaydetti.

76. dakikada hızlı gelişen atakta Yacine Bammou soldan içeri kat etti. Yacine'in ortasında kaleciyi geçen topu Djalma Campos tamamladı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. 82. dakikada Salih’in kullandığı köşe vuruşunu sonrası Tayfur kaleye sırtı dönükken gelişine vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 05 Ağustos 2019 Hasan Çavuşoğlu: Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon hedefleriyle ilgili, Bizim her sene söylediğimiz gibi ligi ilk 10`un içerisinde veya daha yukarılarda bitirebilirsek bizim için çok iyi dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:09 | 8 Ağustos 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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