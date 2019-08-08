Falcao çılgınlığı! Süper Kupa paylaşımına olay yaratan yorum…

Günlerdir Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Monaco’nun yıldız golcüsü Falcao dün akşam oynanan Süper Kupa maçının ardından sarı kırmızılı taraftarlara adeta göz kırptı.

Sarı kırmızılıların kaptanı Muslera’nın instagram hesabından paylaştığı Süper Kupalı fotoğrafın altına ”Cimbomcom” yorumunu yapan Falcao sosyal medyada çılgınlık yarattı. Falcao’nun o mesajı saatler içerisinde 200 bin beğeni aldı.

‘GALATASARAY’A GEL İDOL’

Falcao’nun bu mesajıda ‘Come to Galatasaray idolo (Galatasaray’a gel idol)’ yazarak cevap veren Muslera’nın o fotoğrafının altına binlerce mesaj yağdı. İkilinin diyaloğuna Ryan Donk da dahil oldu. Hollandalı orta saha Ryan Don Falcao’nun ‘cimbombom’ yorumuna ‘bir hafta sonra sezon başlıyor’ karşılığını verdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Falcao’yu sosyal medyadan takibe aldı.