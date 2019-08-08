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Falcao çılgınlığı! Süper Kupa paylaşımına olay yaratan yorum…
Transfer Haberleri

Falcao çılgınlığı! Süper Kupa paylaşımına olay yaratan yorum…

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan ve sarı kırmızılı taraftarların transferini heyecanla beklediği Kolombiyalı golcü sürpriz bir harekete imza attı.

8 Ağustos 2019 08:52

Günlerdir Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Monaco’nun yıldız golcüsü Falcao dün akşam oynanan Süper Kupa maçının ardından sarı kırmızılı taraftarlara adeta göz kırptı.

Sarı kırmızılıların kaptanı Muslera’nın instagram hesabından paylaştığı Süper Kupalı fotoğrafın altına ”Cimbomcom” yorumunu yapan Falcao sosyal medyada çılgınlık yarattı. Falcao’nun o mesajı saatler içerisinde 200 bin beğeni aldı.

‘GALATASARAY’A GEL İDOL’

Falcao’nun bu mesajıda ‘Come to Galatasaray idolo (Galatasaray’a gel idol)’ yazarak cevap veren Muslera’nın o fotoğrafının altına binlerce mesaj yağdı. İkilinin diyaloğuna Ryan Donk da dahil oldu. Hollandalı orta saha Ryan Don Falcao’nun ‘cimbombom’ yorumuna ‘bir hafta sonra sezon başlıyor’ karşılığını verdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Falcao’yu sosyal medyadan takibe aldı.

Son güncelleme 08:55 | 8 Ağustos 2019
falcao galatasaray muslera paylaşım süper kupa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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