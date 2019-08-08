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Eskişehirspor’dan nostaljik bilet
TFF 1.Lig

Eskişehirspor’dan nostaljik bilet

Eskişehirspor, 10 Ağustos'ta Konyaspor ile karşılaşılacak sezon açılışı müsabakası için özel hazırlanan nostaljik biletleri satışa çıkardı.

8 Ağustos 2019 12:47
TFF 1. Lig kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig ekibi Konyaspor ile 10 Ağustos’ta yapacağı sezon açılış maçı için nostaljik bilet tasarlayıp satışa sundu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor’un 2019-2020 sezonu açılış maçı için nostaljik kağıt biletlerin satışı başladı.

Nostaljik biletlerin, maraton ve kale arkası tribünler için 10 liradan, VIP tribün için ise 25 liradan satışa çıkarıldığı belirtildi. Bilet satışları Vali Hanefi Demirkol Tesisleri, Esstore mağazaları ve yetki belgeli temsilciler tarafından yapılıyor.

Yeni Eskişehir Stadı’nda 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak Eskişehirspor-Konyaspor karşılaşması öncesinde, siyah-kırmızılı kulübün altyapı sporcuları ve antrenörlerinin de hazır bulunacağı bir seremoni gerçekleştirilecek.

Son güncelleme 12:47 | 8 Ağustos 2019
eskişehirspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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