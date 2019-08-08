Eden Hazard Real Madrid’de ilk golünü attı! İşte 15 saniyede gelen muhteşem golün videosu

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Real Madrid, hazırlık maçında Salzburg ile karşılaştı. Real Madrid’in Chelsea’den kadrosuna kattığı Eden Hazard, yeni takımıyla ilk golüne imza attı. Eden Hazard’ın golü, Real Madrid’i galibiyete taşıdı.

Eden Hazard, karşılaşmanın 19. dakikasında Salzburg’un korner kullanmasının hemen ardından kaleci Courtois’nın Benzema’ya bıraktığı top sonrası savunma arkasına sarktı. Benzema’nın derinlemesine pasında topu kontrol eden Hazard, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla golü ağlara bıraktı. Hazard, Salzburg’un kornerinde Courtois’nın topu kontrol etmesinden 15 saniye sonra ağları havalandırmış oldu.

Real Madrid, uzun süredir peşinde koştuğu Belçikalı yıldız Eden Hazard’ı bu sezon başında Chelsea’den 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Eden Hazard, Real Madrid tarihinin Gareth Bale’den sonra en pahalı transferi olma unvanını yakalamıştı. Real Madrid, 2013 yılında Gareth Bale transferi için Tottenham’a 101 milyon Euro ödemişti.

Lille’den 2012 yılında Chelsea’ye 35 milyon Euro karşılığında gelen Eden Hazard, Londra kulübünde tam 7 yıl geçirdi. Eden Hazard, bu sürede Chelsea formasıyla çıktığı 352 maçta 110 gol atarken, 92 de asist yapmıştı.