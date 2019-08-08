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Eden Hazard Real Madrid’de ilk golünü attı! İşte 15 saniyede gelen muhteşem golün videosu
İspanya La Liga

Eden Hazard Real Madrid’de ilk golünü attı! İşte 15 saniyede gelen muhteşem golün videosu

Real Madrid'in Chelsea'den transfer ettiği Belçikalı yıldızı Eden Hazard, yeni takımıyla ilk golünü ağlara bıraktı.

SKOR DIŞ HABER 8 Ağustos 2019 15:56

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Real Madrid, hazırlık maçında Salzburg ile karşılaştı. Real Madrid’in Chelsea’den kadrosuna kattığı Eden Hazard, yeni takımıyla ilk golüne imza attı. Eden Hazard’ın golü, Real Madrid’i galibiyete taşıdı.

Eden Hazard, karşılaşmanın 19. dakikasında Salzburg’un korner kullanmasının hemen ardından kaleci Courtois’nın Benzema’ya bıraktığı top sonrası savunma arkasına sarktı. Benzema’nın derinlemesine pasında topu kontrol eden Hazard, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla golü ağlara bıraktı. Hazard, Salzburg’un kornerinde Courtois’nın topu kontrol etmesinden 15 saniye sonra ağları havalandırmış oldu.

Real Madrid, uzun süredir peşinde koştuğu Belçikalı yıldız Eden Hazard’ı bu sezon başında Chelsea’den 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Eden Hazard, Real Madrid tarihinin Gareth Bale’den sonra en pahalı transferi olma unvanını yakalamıştı. Real Madrid, 2013 yılında Gareth Bale transferi için Tottenham’a 101 milyon Euro ödemişti.

Lille’den 2012 yılında Chelsea’ye 35 milyon Euro karşılığında gelen Eden Hazard, Londra kulübünde tam 7 yıl geçirdi. Eden Hazard, bu sürede Chelsea formasıyla çıktığı 352 maçta 110 gol atarken, 92 de asist yapmıştı.

Son güncelleme 16:07 | 8 Ağustos 2019
eden hazard Real Madrid
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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