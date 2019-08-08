CANLI YAYIN | Sparta Prag – Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor.
Generali Arena’da oynanan mücadele saat 19:00’da başlarken, mücadeleyi İspanyol hakem Jose Montero yönetiyor.
TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı takibini ‘Skor’ sayfalarından yapabilirsiniz.
SPARTA PRAG 0-0 TRABZONSPOR
*İlk yarı oynanıyor…
Müsabaka, Sparta Prag’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.
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İLK 11’LER;
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban
Yedekler: Erce, K. Ahmet, Campi, Ivanildo, Doğan, Avdijaj, Sörloth
SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh
Yedekler: Heca, Semih Kaya, Julis, Radakovic, Moberg-Karlsson, Kozak, Hancko