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CANLI YAYIN | Sparta Prag – Trabzonspor
Uefa Avrupa Ligi

CANLI YAYIN | Sparta Prag – Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden ekibimiz Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Sparta Prag'ın atağında Travnik'in vuruşu direkten döndü. İlk yarı oynanıyor...

8 Ağustos 2019 18:07

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor.

Generali Arena’da oynanan mücadele saat 19:00’da başlarken, mücadeleyi İspanyol hakem Jose Montero yönetiyor.

TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı takibini ‘Skor’ sayfalarından yapabilirsiniz.

SPARTA PRAG 0-0 TRABZONSPOR

*İlk yarı oynanıyor…

Müsabaka, Sparta Prag’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

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İLK 11’LER;

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Yedekler: Erce, K. Ahmet, Campi, Ivanildo, Doğan, Avdijaj, Sörloth

SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

Yedekler: Heca, Semih Kaya, Julis, Radakovic, Moberg-Karlsson, Kozak, Hancko

08 Ağustos 2019 Sparta Prag Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi`ndeki temsilcimiz Trabzonspor bu akşam deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. TSİ 19:00`da başlayacak mücadeleye saatler kala yaşanan yayın krizi çözüldü. Sparta Prag Trabzonspor maçının hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:13 | 8 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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