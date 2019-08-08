Arsenal’den son gün sürprizi! 35 milyon Euro’ya gelen David Luiz…

İngiltere Premier Lig’de transfer sezonunun kapanmasına bir gün kala Arsenal, atağa geçti. Savunmasına takviye arayışındaki Arsenal, iki futbolcuyu renklerine bağladı. Celtic’ten sol bek Kieran Tierney’yi transfer eden Arsenal, Chelsea’nin 32 yaşındaki Brezilyalı stoperi David Luiz’i de kadrosuna kattı.

Kieran Tierney için 27 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Arsenal, David Luiz transferini ise 8.5 milyon Euro’ya bitirdi. Geçmişte 110 milyon Euro bonservis geçmişi olan David Luiz’in son gün Arsenal’e transfer olması, İngiliz medyası tarafından ‘Sürpriz’ olarak nitelendirildi. Chelsea taraftarı ile arasının açık olduğu bilinen David Luiz, 6.5 yıl oynadığı Londra ekibinde 160 Premier Lig maçına çıkmıştı.

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110 MİLYON EURO’LUK GEÇMİŞ

Benfica’da oynadığı dönemde İngiliz ekiplerinin dikkatini çeken David Luiz, 2011 yılının Ocak ayında 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea’ye transfer olmuştu. Chelsea’de geçirdiği 2.5 yılın ardından Paris Saint Germain’in radarına giren David Luiz, Fransız ekibinin yoğun uğraşları sonrasında 2014’te 50 milyon Euro’ya Paris’in yolunu tutmuştu.

Paris Saint Germain’de 2 yıl oynadıktan sonra Chelsea’ye dönen David Luiz için 35 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. Chelsea formasıyla 160 Premier Lig maçına çıkan David Luiz, 11 gole imza atmıştı.

Serbest vuruş ve uzaktan şutlardaki başarısı ile tanınan David Luiz’in, 56 milli maçta 3 golü bulunuyor.

David Luiz’in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro…