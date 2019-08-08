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Arsenal, David Luiz transferini resmen açıkladı
Transfer Haberleri

Arsenal, David Luiz transferini resmen açıkladı

İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı stoper David Luiz'i transfer etti

8 Ağustos 2019 22:44

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea’den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.

Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal’ın bu transfer için Chelsea’ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü.

Geçen sezon Chelsea’de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.

Son güncelleme 22:44 | 8 Ağustos 2019
arsenal David Luiz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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