Yusuf Yazıcı: O gün top toplayıcıydım

Lille’in Trabzonspor’dan 16.5 milyon euroya transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Fransa’da imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından konuşan Milli futbolcu, şu sözleri kullandı;

TRANSFERİM ÇOK UZUN VE KARIŞIKTI

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımıma hem saha içi hem de saha dışında yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Transferim çok uzun ve karışıktı. Burada başkanıma, teknik direktörüme ve sportif direktör Luis Campos’a teşekkür etmek istiyorum.

BAŞKA BİR FORMA GİYMEK ÇOK ÖZEL

8 yaşından beri Trabzonspor’dayım. Bu kulübün bir taraftarıyım, tüm ailem Trabzon’da. Başka bir forma giymek benim için çok özel. Ama şu anda tüm arzumla Lille için oynayacağım.

ZEKİ’DEN BİLGİ ALDIM

Zeki Çelik ile Lille hakkında çok konuştuk, bilgi aldım. Takımın seviyesini, atmosferini anlattı. Buraya gelmemde önemli etkisi oldu.

NE KARAR VERİLİRSE ORADA OYNARIM

10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı seven bir futbolcuyum. Ama kanatlarda da oynayabiliyorum. Takımım için mücadele etmeyi seviyorum ve teknik direktörüm ne karar verirse orada oynarım.

LILLE – TRABZONSPOR MAÇINDA TOP TOPLAYICIYDIM

Lille hakkında tabii ki bilgi sahibiyim. Birkaç yıl önce Trabzonspor’a karşı oynamışlardı. O zamanlar ben top toplayıcıydım. Lille, genç futbolcular için çok önemli bir yer.