Son dakika transfer haberleri: Konoplyanka transferi önünde engel kalmadı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer gündemi…

Liglerin başlamasına kısa süre kala taraftarlar heyecan transfer haberlerini bekliyor. Beşiktaş, Konoplyanka transfer için Schalke 04’e yaptığı 2 milyon Euro’luk teklifin cevabını bekliyor. Monaco forvet transferini yaparsan, Falcao’nun Galatasaray’a transferi için engel kalmayacak.Sevilla’nın takımdan göndermek istediği Kjaer için Fenerbahçe gün sayıyor.

KONOPLYANKA TRANSFERİNDE ENGEL KALMADI

Yeni sezon öncesinde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Konoplyanka için sarı lacivertli kulübün devreden çıkması Beşiktaş’ın elini güçlendirdi. Schalke 04 takımına 2 milyon euroluk teklif sunan Beşiktaş, kabul edilmesi halinde yıldız futbolcuyu İstanbul’a getirecek.

Beşiktaş’ın 29 yaşındaki tecrübeli isimle daha önce yaptığı prensip anlaşması, sezon başına 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme üzerindendi.

Schalke 04 ile 78 resmi maça çıkan Yevhen Konoplyanka, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ukraynalı yıldız, Beşiktaş’a gelmek için tarafların anlaşmasını bekliyor.

FENERBAHÇE KJAER’İ BİTİRİYOR

Sevilla takımının yaptığı savunma transferleri sonrasında forma giyme ihtimali kalmayan Kjaer’in adı son dönemde sıkça Fenerbahçe ile anılıyor. Eski takımına dönmeye sıcak bakan yıldız futbolcu önündeki tek engel Sevilla’nın istediği bonservis ücreti.

İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Fenerbahçe’nin elini güçlendiren koz ise futbolcuya henüz başka bir talibin çıkmamış olması oldu. Kulüplerin anlaşması halinde hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek olan tecrübeli stoper sağlık kontrolünün ardından F.Bahçe'ye imzayı atacak.

Danimarkalı stoper, 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret olacak. Kjaer, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun forma giymesine bir engel bulunmuyor.

FALCAO TRANSFERİ ÖNÜNDEKİ ENGEL DZEKO

Taraftarın takımda görmek istediğini yoğun şekilde dile getirdiği Falcao transfer için Dzeko’nun Monaco’ya transfer olması gerekiyor. Monaco'nun, doğacak boşluğu doldurmak için Roma'da forma giyen Edin Dzeko'yu transfer etmeye hazırlandığını ve İtalyan Kulübü ile ilk temasın gerçekleştiğini ileri sürdü.

Fransızlar, Dzeko transferini bitirirse, Falcao'nun Sarı-Kırmızılı takıma gönderilmesi için önemli bir engel daha aşılmış olacak. France Football'da yer alan habere göre Monaco Teknik Direktörü Jardim, yeni sezonda takımına 4-4-2 sistemini uygulatmak istiyor ve bu nedenle de yeni bir golcü gelmeden Falcao'yu bırakmak istemiyor.