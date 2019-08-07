Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS Akhisar Süper Kupa maçı şifresiz canlı yayınlanacak!

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın saati 21:30 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele ATV kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Galatasaray Akhisarspor maçı hakkında merak edilenler…

SÜPER KUPA MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ!

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45’te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak.

TFF SÜPER KUPA'NIN HAKEMİ DE BELLİ OLDU

2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ankara Eryaman Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

“HEDEF İKİNCİ KEZ KUPAYI KAZANMAK”

TFF Süper Kupa maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Akhisarspor’un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, “Amacımız ikinci kez kupayı Akhisar’a götürmek.” dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadı’nda düzenlenen ortak basın toplantısına Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve takım kaptanı Kadir Keleş katıldı. TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’un teknik direktörü Altıparmak, Süper Kupa’nın son sahibi olduklarına işaret ederek, “Amacımız ikinci kez kupayı Akhisar’a götürmek. Akhisarspor geçen sene belki talihsiz bir şekilde küme düştü ama bu ligin son 7 senesine damga vuran ekiplerden biri.” diye konuştu. Mehmet Altıparmak, Akhisarspor’da göreve yeni geldiğini hatırlatarak, “Son iki senenin şampiyon hocası olarak buradayım. Bu anlamda ilk maçımızı çok büyük bir camia ile oynayacağız. Bu kupada olmak bizim için büyük bir onur, mutluluk.” ifadelerini kullandı.