Süper Kupa Galatasaray’ın! Galatasaray Akhisarspor maç özeti izle

Heyecan dolu Galatasaray Akhisarspor maç özeti günün en çok merak edilen futbol konuları arasına girdi. Bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa’yı Akhisarspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray kazandı. Heyecanın hiç azalmadığı Galatasaray Akhisarspor maçını kaçıran veya tekrar izlemek isteyen futbol severler için Galatasaray Akhisar maçının golleri ve GS Akhisar maçının özeti…

GALATASARAY AKHİSAR ÖZET İZLE

2019 yılında Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Süper Kupa'yı da müzesine götürerek önemli bir başarının altına imza attı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, tarihinde 6. kez Süper Kupa'yı kazand