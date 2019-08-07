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Süper Kupa Galatasaray’ın! Galatasaray Akhisarspor maç özeti izle
Galatasaray

Süper Kupa Galatasaray’ın! Galatasaray Akhisarspor maç özeti izle

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor Süper Kupa mücadelesi verdi. Galatasaray Akhisarspor karşısında 1-0 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçı izleyemeyenler için Galatasaray Akhisarspor maç özeti haberimizde.

7 Ağustos 2019 23:35

Heyecan dolu Galatasaray Akhisarspor maç özeti günün en çok merak edilen futbol konuları arasına girdi. Bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa’yı Akhisarspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray kazandı. Heyecanın hiç azalmadığı Galatasaray Akhisarspor maçını kaçıran veya tekrar izlemek isteyen futbol severler için Galatasaray Akhisar maçının golleri ve GS Akhisar maçının özeti…

GALATASARAY AKHİSAR ÖZET İZLE

2019 yılında Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Süper Kupa'yı da müzesine götürerek önemli bir başarının altına imza attı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, tarihinde 6. kez Süper Kupa'yı kazand

Son güncelleme 23:35 | 7 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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