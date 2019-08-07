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Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve menajer Ahmet Bulut’tan Radamel Falcao açıklaması

Son dakika gelişmesi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Monaco'dan Radamel Falcao'nun transferi ve Senegalli golcüleri Mbaye Diagne hakkındaki son gelişmeler hakkında konuştu. Öte yandan menajer Ahmet Bulut Falcao transferiyle ilgili olarak TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "5-6 güne netleşir" dedi.

7 Ağustos 2019 21:30

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına Radamel Falcao transferiyle ilgili açıklamalarda bulunurken Medipol Başakşehir-Olympiakos maçını izleyen menajer Ahmet Bulut da süreçle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Transferde birçok etkenin olduğunu belirten Cengiz, “Falcao transferi için elimizden geleni yapıyoruz. Saklanacak bir şey yok. Tüm dinamikleri kontrol etmeniz mümkün değil. Falcao dünya yıldızı, Galatasaray da dünya devi. Galatasaray Falcao ile de yürür, başka yıldızlarla da yürür.” yorumunda bulundu.

Senegalli forvet Mbaye Diagne hakkında da konuşan Cengiz, Diagne büyük bir futbolcu, geçen yıl şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Nankör olmamalıyız, vefalı olmalıyız, futbolcumuza sahip çıkmalıyız. Tuzaklara düşmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor. Sanıyorum 5-6 güne netleşir. Biraz sabır gerekiyor. Sonra her şey ortaya çıkacak” dedi.

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcuyu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı.

07 Ağustos 2019 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim`den Radamel Falcao açıklaması Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco`nun teknik direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray`ın transfer listesindeki Radamel Falcao hakkında önemli açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:44 | 7 Ağustos 2019
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