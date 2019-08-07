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SON DAKİKA Beşiktaş Victor Ruiz transferini tamamladı
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Beşiktaş Victor Ruiz transferini tamamladı

Beşiktaş, İspanyol savunmacı Victor Ruiz'i renklerine bağladı.

7 Ağustos 2019 14:07

Savunmanın göbeğine takviye arayışındaki Beşiktaş, İspanyol savunmacı Victor Ruiz’in transferini resmen tamamladı. Beşiktaş, İspanya’nın Villarreal takımında forma giyen 30 yaşındaki Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transfer ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK”

Kariyerinde Espanyol, Napoli ve Valencia formaları da giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2014 yılından bu yana Villarreal’de tüm kulvarlarda 190 maça çıktı ve 3 gol attı.

Son güncelleme 14:26 | 7 Ağustos 2019
beşiktaş Victor Ruiz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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