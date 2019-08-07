SON DAKİKA Beşiktaş Victor Ruiz transferini tamamladı

Savunmanın göbeğine takviye arayışındaki Beşiktaş, İspanyol savunmacı Victor Ruiz’in transferini resmen tamamladı. Beşiktaş, İspanya’nın Villarreal takımında forma giyen 30 yaşındaki Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş`ta sakatlığın şifresi 7 saniye! Siyah-beyazlıların yeni hocası Abdullah Avcı, Şenol Güneş döneminde topu 14-15 saniye olan top kapma süresini 7 saniyeye düşürünce adale sakatlıkları patlak verdi. Yeni sistemle 9 futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transfer ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK”

Kariyerinde Espanyol, Napoli ve Valencia formaları da giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2014 yılından bu yana Villarreal’de tüm kulvarlarda 190 maça çıktı ve 3 gol attı.