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Şenol Güneş’ten Umut Meraş ve Muhammed Şengezer iddialarına yanıt: ‘Kınıyorum’
Futbol

Şenol Güneş’ten Umut Meraş ve Muhammed Şengezer iddialarına yanıt: ‘Kınıyorum’

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Umut Meraş'ı ve Muhammed Şengezer'i eski kulübü olan siyah beyazlılara önerdiği iddialarını yalanlarken "Benim için bütün kulüpler şu anda eşit mesafededir" ifadelerini kullandı.

7 Ağustos 2019 17:13

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisi hakkında kamuoyunda çıkan Bursaspor’un oyuncuları Muhammed Şengezer ve Umut Meraş’ı eski kulübü Beşiktaş’a önerdiği yönündeki haberleri yalanladı.

Şenol Güneş, yaptığı açıklamada bütün kulüplere eşit mesafede olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Maçları izliyorum, düşüncemi zaten televizyonda söylerim. Yok şu oyuncuyu şuraya söylemişim, onu tehdit etmişim, oraya tavsiye etmişim, şu transferi beğenmemişim gibi yazılar bana ait olan sözler değil. Hiçbir kulübün transferine karışmam. Hiçbir oyuncuya nereye gitmesi gerektiğini söylemem. Ancak oyuncuların başarılı olmasını isterim. Benim ağzımdan çıkmayan ve bana ait olmayan sözlerin kamuoyunda kullanıp bunlar üzerinden gündem yapmaya çalışanları kınıyorum, doğru bulmuyorum. Kaleci Muhammed ve Umut Meraş’la ilgili ya da Fenerbahçe’nin veya Beşiktaş’ın transferiyle ilgili söylemim olmadı. Benim için bütün kulüpler şu anda eşit mesafededir. Tabii ki çalıştığım Beşiktaş’ta güzel günlerim geçti. Oradan ayrılırken üzüldüm ve bende özel bir yeri vardır. Doğduğum ve büyüdüğüm kendimi ait hissettiğim şehrin takımı Trabzonspor’u da dışlayamam. Ancak benim için şu anda Fenerbahçe, Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor, Konyaspor da hepsi Türkiye’nin güzide kulüpleridir. Hepsinin de yanına gideceğim. Bundan hiçbir rahatsızlık duymam. Hiçbirini diğerine üstün koymam. Zaten yarışta herkes birbirini geçmeye çalışacaktır. Onun dışında başka bir olayım yoktur benim.”

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Son güncelleme 17:15 | 7 Ağustos 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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