Paulo Dybala Tottenham’a transfer oluyor! İşte bonservis bedeli…

Avrupa’da yılın en flaş transferlerinden biri bitmek üzere… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham transfer sezonunun bitimine 2 gün kala Juventus’un yıldızı Dybala için anlaşma sağladı.

Sky Sport İtalia ve The Sun’da yer alan haberlere göre; Tottenham Arjantinli yıldız için Juventus’u 70 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti.

Manchester United’ın Dybala için Lukaku takası teklifini reddeden Juventus, Tottenham’ın yaptığı teklifi kabul etti.

Haberde; Tottenham’ın Arjantinli menajeri Mauricio Pochettino’nun transferde büyük rol oynadığı ve vatandaşı Dybala’yı arayarak ikna ettiği ifade edildi.

Dybala geçen sezon Juve formasıyla 42 maça çıkmış 10 gol 5 asistlik performans sergilemişti. 25 yaşındaki oyuncu 2015/2016 sezonu başında Palermo’dan Juventus’a 40 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİM COUTİNHO

Premier Lig’de geçen sezonu dördüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde eden Tottenham’ın transfer listesinde bir diğer ismin Barcelona’nın 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho olduğu dile getiriliyor.

Transfer döneminde adı Arsenal ile de anılan Coutinho için Tottenham’ın 86 milyon Euro’yu gözden çıkarabileceği iddia ediliyor. Dybala ve Coutinho transferleri hakkındaki gelişmelerin Premier Lig’de transfer döneminin kapanacağı 9 Ağustos Cuma’ya dek netleşmesi bekleniyor.