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Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic: Aralık’a kadar çıkacağımız en önemli karşılaşma
Yeni Malatyaspor

Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic: Aralık’a kadar çıkacağımız en önemli karşılaşma

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi Sırbistan temsilcisi Partizan'ın teknik direktörü Savo Milosevic, sarı-siyahlı ekip ile oynayacakları karşılaşmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

7 Ağustos 2019 14:36

Başkent Belgrad’daki Partizan Stadı’nda Partizan ile Yeni Malatyaspor arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi Sırp teknik adam Savo Milosevic, basın toplantısı düzenledi. Milosevic, Sırbistan’ın köklü futbol takımlarından Partizan’ın Avrupa’da oynamasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maç, hayati önem taşıyor diyebiliriz. Hatta Aralık’a kadar çıkacağımız en önemli karşılaşma” diye konuştu.

Partizan takımının oyuncusu Nemanja Miletic ise yarınki karşılaşmaya hazır olduklarını aktararak, “Önde olmamızı sağlayacak en ufak detaylar üzerinde çalıştık. Yeni Malatyaspor, oldukça kaliteli futbolculara sahip. Baskılı oyun tarzı bize olumsuz yansıyabilir” ifadelerini kullandı.

Yarın Partizan Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya’da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.

Turu geçen ekip, play-off’ta Molde (Norveç) – Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Son güncelleme 14:36 | 7 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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