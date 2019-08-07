Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic: Aralık’a kadar çıkacağımız en önemli karşılaşma

Başkent Belgrad’daki Partizan Stadı’nda Partizan ile Yeni Malatyaspor arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi Sırp teknik adam Savo Milosevic, basın toplantısı düzenledi. Milosevic, Sırbistan’ın köklü futbol takımlarından Partizan’ın Avrupa’da oynamasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maç, hayati önem taşıyor diyebiliriz. Hatta Aralık’a kadar çıkacağımız en önemli karşılaşma” diye konuştu.

Partizan takımının oyuncusu Nemanja Miletic ise yarınki karşılaşmaya hazır olduklarını aktararak, “Önde olmamızı sağlayacak en ufak detaylar üzerinde çalıştık. Yeni Malatyaspor, oldukça kaliteli futbolculara sahip. Baskılı oyun tarzı bize olumsuz yansıyabilir” ifadelerini kullandı.

Yarın Partizan Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya’da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.

Turu geçen ekip, play-off’ta Molde (Norveç) – Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.