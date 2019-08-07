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Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim’den Radamel Falcao açıklaması
Galatasaray

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim’den Radamel Falcao açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın transfer listesindeki Radamel Falcao hakkında önemli açıklamalar yaptı.

SKOR DIŞ HABER 7 Ağustos 2019 18:41

Galatasaray’ın transferini bitirmeye çok yaklaşdığı Radamel Falcao için Monaco’daki teknik direktörü Leonardo Jardim’den açıklama geldi.

Tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak istediğini söyleyen Jardim, “Falcao düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Yüzde 200 profesyonel bir isim ve bizim golcümüz. Onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Bu konuyu yönetime bıraktım” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın başarılı golcüye yıllık 5,5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ve bonuslarla 7 milyon euroyu (43 milyon TL) bulan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor.

33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız geçen sezon Ligue 1’de oynadığı 33 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı.

Öte yandan Falcao’nun sosyal medya hesabından Türk iç mimar Şafak Çak ile fotoğrafını paylaşması sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Çak ise Falcao ile yaptığı paylaşımda “Yakında barbeküye bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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I am waiting you for barbecue soon #falcao #safakcak #monaco #montecarlo #soon

Safak Cak – Designer (@safakcak)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 18:42 | 7 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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