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Milan, Leo Duarte’yi transfer etti
Transfer Haberleri

Milan, Leo Duarte’yi transfer etti

İtalya ekibi Milan, Flamengo'dan Brezilyalı stoper Duarte'yi kadrosuna kattı

7 Ağustos 2019 20:39

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Brezilya’nın Flamengo takımından savunma oyuncusu Leo Duarte’yi renklerine bağladı.

Milan Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Duarte ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Milan’ın Duarte’nin transferi için Flamengo’ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Flamengo’da 2016’dan bu yana A takımda görev yapan Duarte, geçen sezon 14 maçta forma giydi.

Son güncelleme 20:39 | 7 Ağustos 2019
Leo Duarte milan
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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