Milan, Leo Duarte’yi transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Brezilya’nın Flamengo takımından savunma oyuncusu Leo Duarte’yi renklerine bağladı.
Milan Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Duarte ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Milan’ın Duarte’nin transferi için Flamengo’ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği Flamengo’da 2016’dan bu yana A takımda görev yapan Duarte, geçen sezon 14 maçta forma giydi.
Official Statement: Léo Duarte https://t.co/zbk6LrnSO8
Comunicato Ufficiale: Léo Duarte https://t.co/WkUB3x6FdH pic.twitter.com/pjgQwW8jIP
— AC Milan (@acmilan) August 7, 2019