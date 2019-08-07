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Mesut Özil’e ABD’den sürpriz teklif!
Transfer Haberleri

Mesut Özil’e ABD’den sürpriz teklif!

Amerika MLS ekiplerinden DC United'ın, Arsenal forması giyen Mesut Özil'i transfer etmek istediği iddia edildi.

SKOR DIŞ HABER 7 Ağustos 2019 09:05

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’de forma giyen Mesut Özil için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESPN’de yer alan habere göre; Rooney’i Derby Coutny’e gönderen MLS ekibi DC United, onun boşluğunu Mesut Özil ile doldurmak istiyor.

Yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren DC United yetkilileri Mesut’u ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Londra’da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası büyük bir şok yaşayan Türk asıllı Alman futbolcunun ayrılık kararına sıcak baktığı aktarıldı.

Haberde ayrıca; Arsenal’de haftalık 350 bin Sterlin kazanan Mesut Özil ile Fenerbahçe’nin de ilgilendiği ancak yüksek maaşı sebebiyle şu an için bu transferin imkansız olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyen ve 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Mesut’un Arsenal ile devam eden sözleşmesi 2021’de sona erecek.

Son güncelleme 09:05 | 7 Ağustos 2019
ABD arsenal Mesut Özil mls
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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