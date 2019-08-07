Mesut Özil’e ABD’den sürpriz teklif!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’de forma giyen Mesut Özil için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESPN’de yer alan habere göre; Rooney’i Derby Coutny’e gönderen MLS ekibi DC United, onun boşluğunu Mesut Özil ile doldurmak istiyor.

Yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren DC United yetkilileri Mesut’u ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Londra’da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası büyük bir şok yaşayan Türk asıllı Alman futbolcunun ayrılık kararına sıcak baktığı aktarıldı.

Haberde ayrıca; Arsenal’de haftalık 350 bin Sterlin kazanan Mesut Özil ile Fenerbahçe’nin de ilgilendiği ancak yüksek maaşı sebebiyle şu an için bu transferin imkansız olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyen ve 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Mesut’un Arsenal ile devam eden sözleşmesi 2021’de sona erecek.