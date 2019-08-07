Medipol Başakşehir Olympiakos maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Medipol Başakşehir Olympiakos canlı! Medipol Başakşehir Olympiakos maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Sezonu moralli açmak isteyen ve play-off turuna yükselmeyi hedefleyen temsilcimiz Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos’u ağırlıyor. Okan Buruk’un öğrencileri 13 Ağustos’ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etmenin peşinde. Medipol Başakşehir Olympiakos maçı canlı yayın anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Medipol Başakşehir Olympiakos maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR OLYMPIAKOS MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

SAAT: 20.45

HAKEM: Orel Grinfeld

YAYIN: TRT Spor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR OLYMPIAKOS MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Azubuike, İrfan Can, Gulbrandsen, Robinho, Elia, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

OLYMPIAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero

TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

Medipol Başakşehir’de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemiyor. Olympiakos’ta ise önemli bir eksik bulunmuyor. Okan Buruk, Medipol Başakşehir’le yolculuğundaki ilk resmi maçına çıkıyor. Konuk ekipte ise geçen sezon Fenerbahçe’de forma giyen Mathieu Valbuena, Başakşehir’e karşı görev yapıyor.

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