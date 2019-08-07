Medipol Başakşehir Olympiakos maç özeti izle! Başakşehir Olympiakos karşısında avantajı kaybetti

Medipol Başakşehir tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için Olympiakos ile mücadele etti. Avantajı kaybeden Başakşehir’de umutlar Yunanistan’da oynanacak rövanş maçına kaldı. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30’da Atina’daki Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynanacak. Maçı izleyemeyenler için Başakşehir Olympiakos özet görüntüleri haberimizde.

MAÇ ÖZETİ Karşılaşmaın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Medipol Başakşehir daha etkili bir futbol sahaya yansıttı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise konuk ekip oldu. 53. dakikada Valbuena’nın ortasında Masouras topu ağlara gönderdi ve Olympiakos müsabakada 1-0 öne geçti.

BAŞAKŞEHİR OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ İZLE

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Maçın kalan dakikalarında Medipol Başakşehir’in baskısı sonuçsuz kalınca sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan taraf Olympiakos oldu. Medipol Başakşehir’den İrfan Can 80. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Medipol Başakşehir 90+1’de penaltı atışı kazanırken, Visca vuruşunu kaleci Jose Sa kurtardı.