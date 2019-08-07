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Medipol Başakşehir Olympiakos maç özeti izle! Başakşehir Olympiakos karşısında avantajı kaybetti
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir Olympiakos maç özeti izle! Başakşehir Olympiakos karşısında avantajı kaybetti

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başladı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir, Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 yenik ayrılan Başakşehir avantajı Olympiakos'a kaptırdı. İşte Başakşehir Olympiakos maç özeti...

7 Ağustos 2019 22:41

Medipol Başakşehir tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için Olympiakos ile mücadele etti. Avantajı kaybeden Başakşehir’de umutlar Yunanistan’da oynanacak rövanş maçına kaldı. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30’da Atina’daki Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynanacak. Maçı izleyemeyenler için Başakşehir Olympiakos özet görüntüleri haberimizde.

MAÇ ÖZETİ Karşılaşmaın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Medipol Başakşehir daha etkili bir futbol sahaya yansıttı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise konuk ekip oldu. 53. dakikada Valbuena’nın ortasında Masouras topu ağlara gönderdi ve Olympiakos müsabakada 1-0 öne geçti.

BAŞAKŞEHİR OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ İZLE

Yayıncı kuruluş maç özetini yayınlandığı anda yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Maçın kalan dakikalarında Medipol Başakşehir’in baskısı sonuçsuz kalınca sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan taraf Olympiakos oldu. Medipol Başakşehir’den İrfan Can 80. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Medipol Başakşehir 90+1’de penaltı atışı kazanırken, Visca vuruşunu kaleci Jose Sa kurtardı.

Son güncelleme 22:41 | 7 Ağustos 2019
Başakşehir maç özeti Medipol Başakşehir olympiakos özet izle
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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