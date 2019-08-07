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Manchester City, Joao Cancelo transferini açıkladı!
Transfer Haberleri

Manchester City, Joao Cancelo transferini açıkladı!

İngiltere ekibi Manchester City, Juventus'tan Portekizli sağ bek Cancelo'yu 65 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı

7 Ağustos 2019 23:51

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İtalya’nın Juventus takımından Portekizli sağ bek Joao Cancelo’yu kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 25 yaşındaki Cancelo ile 2025’e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan Juventus Kulübü ise Manchester City’den 28 yaşındaki sağ bek Danilo’nun transfer edildiğini ve Brezilyalı oyuncunun 2024’e kadar sürecek kontrata imza attığını açıkladı.

Transferlerin mali detayları hakkında bilgi veren İtalya kulübü, Manchester City’nin Cancelo için 65 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini, Danilo’nun ise 37 milyon Euro karşılığında takıma dahil edildiğini bildirdi.

Cancelo, Juventus’ta geçen sezon 34 maça çıktı ve bir gol attı. Danilo ise geçen sezon 22 maçta görev yaptığı Manchester City’de bir gol kaydetti.

Son güncelleme 23:53 | 7 Ağustos 2019
Joao Cancelo Manchester City
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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