Maç özeti izle: Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçında gol yağmuru!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına İtalyan ekibi Cagliari ile yaptığı mücadeleyle devam etti. Nefes kesen hazırlık maçında toplam 4 gol oldu. Öne geçen Fenerbahçe, Cagliari’nin ikinci yarıda bulduğu gollere engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi. Maç özetini izlemek isteyenler maç özeti linki haberimizde. Yayıncı kuruluş Fenerbahçe Cagliari maçı özetini paylaştığı anda izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe, 35. dakikada Emre Belözoğlu’nun golüyle öne geçti. 45+1’de Ozan Tufan golünü attı ve skoru 2-0’a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Cagliari, 54. dakikada Han Kwang-Song ile farkı bire indirdi. İtalyan ekip 63’te João Pedro ile beraberliği sağladı. Mücadele 2-2 sona erdi.