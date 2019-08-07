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Maç özeti izle: Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçında gol yağmuru!
Fenerbahçe

Maç özeti izle: Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçında gol yağmuru!

Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari ile mücadele etti. Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. İkinci yarıda iki gol bulan Cagliari maçı 2-2 bitirdi. İşte maçı izleyemeyenler için maç özeti...

7 Ağustos 2019 22:26

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına İtalyan ekibi Cagliari ile yaptığı mücadeleyle devam etti. Nefes kesen hazırlık maçında toplam 4 gol oldu. Öne geçen Fenerbahçe, Cagliari’nin ikinci yarıda bulduğu gollere engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi. Maç özetini izlemek isteyenler maç özeti linki haberimizde. Yayıncı kuruluş Fenerbahçe Cagliari maçı özetini paylaştığı anda izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe, 35. dakikada Emre Belözoğlu’nun golüyle öne geçti. 45+1’de Ozan Tufan golünü attı ve skoru 2-0’a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Cagliari, 54. dakikada Han Kwang-Song ile farkı bire indirdi. İtalyan ekip 63’te João Pedro ile beraberliği sağladı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Son güncelleme 22:38 | 7 Ağustos 2019
cagliari Fenerbahçe maç özeti özet izle
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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