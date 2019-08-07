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İtalyanlar’dan Gary Medel yorumu: ‘Sistemimize uygun değil…’
Transfer Haberleri

İtalyanlar’dan Gary Medel yorumu: ‘Sistemimize uygun değil…’

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da yöneticilerden Giancarlo Antognoni, Gary Medel hakkında, "Medel harika bir oyuncu, onun kalitesini ve İtalya'da Inter ile ne yaptığını biliyoruz ancak şu anda bir görüşmemiz yok. Bizim oyun sistemimize uygun değil" dedi.

7 Ağustos 2019 20:41

Beşiktaş’tan ayrılacağı söylentileri ortaya çıkan Şilili yıldız Gary Medel hakkında İtalya Serie A ekibi Fiorentina açıklamada bulundu ve Gary Medel’i transfer etmek gibi bir planları olmadığını ifade etti.

Giancarlo Antognoni, tecrübeli oyuncunun sistemlerine uygun bir oyuncu olmadığını belirtirken, “Medel harika bir oyuncu, onun kalitesini ve İtalya’da Inter ile ne yaptığını biliyoruz ancak şu anda bir görüşmemiz yok. Bizim oyun sistemimize uygun değil” ifadelerini kullandı.

Copa America’da Şili formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken deneyimli isim için, Fransa’dan Marsilya’nın da devrede olduğu kaydedilmişti. 32 yaşındaki Gary Medel’in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Son güncelleme 21:24 | 7 Ağustos 2019
beşiktaş Fiorentina gary medel İtalya Serie A
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