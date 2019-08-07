İtalyanlar’dan Gary Medel yorumu: ‘Sistemimize uygun değil…’

Beşiktaş’tan ayrılacağı söylentileri ortaya çıkan Şilili yıldız Gary Medel hakkında İtalya Serie A ekibi Fiorentina açıklamada bulundu ve Gary Medel’i transfer etmek gibi bir planları olmadığını ifade etti.

Giancarlo Antognoni, tecrübeli oyuncunun sistemlerine uygun bir oyuncu olmadığını belirtirken, “Medel harika bir oyuncu, onun kalitesini ve İtalya’da Inter ile ne yaptığını biliyoruz ancak şu anda bir görüşmemiz yok. Bizim oyun sistemimize uygun değil” ifadelerini kullandı.

Copa America’da Şili formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken deneyimli isim için, Fransa’dan Marsilya’nın da devrede olduğu kaydedilmişti. 32 yaşındaki Gary Medel’in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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