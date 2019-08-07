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İtalya’da büyük şok! Lazio tribün lideri parkta ölü bulundu!
İtalya Serie A

İtalya’da büyük şok! Lazio tribün lideri parkta ölü bulundu!

Lazio tribün liderlerinden Fabrizio Piscitelli, Roma'daki bir parkta başından vurularak öldürüldü

7 Ağustos 2019 23:17

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio’nun tribün liderlerinden Fabrizio Piscitelli’nin başkent Roma’da bir parkta başından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Corriere dello Sport’ta yer alan haberde, “Diabolik” takma ismiyle bilinen Piscitelli’nin başkentin Acquedotti Parkı’nda başından tek kurşunla vurulduğu belirtildi. Piscitelli’nin sol kulağının üstünden giren kurşunla olay yerinde can verdiği ifade edildi.

Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken, tribün liderinin tuzağa düşürülmüş olabileceğinin üzerinde durulduğu kaydedildi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, mafya ile mücadele savcılarının da Piscitelli’nin vurulduğu yerde inceleme yapacağı aktarıldı.

Lazio’nun en fanatik seyirci grubunun yeri Roma Olimpiyat Stadı’nın kuzey kale arkası tribününde 20 yılı aşkın süredir “Diabolik” adıyla bilinen Piscitelli'nin sicili pek de parlak değil.

Tribün lideri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, üstünde 2 milyon Euro bulunması, maç öncesinde üzerinde silahla yakalanma, ırkçı ve anti-semitik eylemler nedeniyle çok defa gözaltına alınması ve bunlardan bazılarından aldığı mahkumiyetle biliniyor.

Son güncelleme 23:17 | 7 Ağustos 2019
Fabrizio Piscitelli lazio
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