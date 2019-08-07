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Göztepe’de Tamer Tuna’nın 11’i netleşti
Göztepe

Göztepe’de Tamer Tuna’nın 11’i netleşti

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı hazırlanan Göztepe, Afyonkarahisar kampını noktalarken, teknik direktör Tamer Tuna zorlu maratonda sahaya süreceği 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

7 Ağustos 2019 13:17

Son olarak özel maçta Al Jiddea takımını genç Yalçın’ın golüyle 1-0 yenen Göztepe’de Tamer Tuna’nın kalede her zamanki gibi Beto’ya şans vermesi beklenirken, geri dörtlüyü Gassama, Titi, Sanneh ve Leo’dan kuracağı öğrenildi. Orta alana Poko, Castro, Deniz üçlüsünü monte edecek genç teknik adamın kanatlarda Serdar ve Yasin’i kullanacağı, ileri uca ise Eren’i yerleştireceği kaydedildi.

Sezona 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçıyla başlayacak Göztepe’de iki transfer daha gerçekleştirilecek. İzmir ekibi Tamer Tuna’nın isteği doğrultusunda forvet ve ofansif orta saha almak için kolları sıvayacak. Forvete Medipol Başakşehirli Mevlüt Erdinç veya Beşiktaşlı Umut Nayir’i getirmeyi düşünen Göztepe, 10 numara için yurt dışında temaslarını sürdürüyor. Göztepe, şu ana kadar Galatasaray’dan Eren, Menemenspor’dan Veli, Hatayspor’da Murat, Pendikspor’dan Batuhan, Dortmund’dan Hüseyin, Anderlecht’ten Sanneh ve Erzurumspor’dan Leo’yu renklerine bağladı.

Son güncelleme 13:17 | 7 Ağustos 2019
göztepe tamer tuna
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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