Göztepe’de Tamer Tuna’nın 11’i netleşti

Son olarak özel maçta Al Jiddea takımını genç Yalçın’ın golüyle 1-0 yenen Göztepe’de Tamer Tuna’nın kalede her zamanki gibi Beto’ya şans vermesi beklenirken, geri dörtlüyü Gassama, Titi, Sanneh ve Leo’dan kuracağı öğrenildi. Orta alana Poko, Castro, Deniz üçlüsünü monte edecek genç teknik adamın kanatlarda Serdar ve Yasin’i kullanacağı, ileri uca ise Eren’i yerleştireceği kaydedildi.

Sezona 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçıyla başlayacak Göztepe’de iki transfer daha gerçekleştirilecek. İzmir ekibi Tamer Tuna’nın isteği doğrultusunda forvet ve ofansif orta saha almak için kolları sıvayacak. Forvete Medipol Başakşehirli Mevlüt Erdinç veya Beşiktaşlı Umut Nayir’i getirmeyi düşünen Göztepe, 10 numara için yurt dışında temaslarını sürdürüyor. Göztepe, şu ana kadar Galatasaray’dan Eren, Menemenspor’dan Veli, Hatayspor’da Murat, Pendikspor’dan Batuhan, Dortmund’dan Hüseyin, Anderlecht’ten Sanneh ve Erzurumspor’dan Leo’yu renklerine bağladı.