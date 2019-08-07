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Galatasaray Akhisar hangi kanalda? Dev maçın saati değişti! Süper Kupa maçı saat kaçta?
Galatasaray

Galatasaray Akhisar hangi kanalda? Dev maçın saati değişti! Süper Kupa maçı saat kaçta?

Galatasaray Akhisarspor maçı ile Süper Kupa sahibini buluyor. Türkiye Kupası final maçında da karşı karşıya gelen iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf Galatasaray olmuş ve kupayı müzesine götürmüştü. TFF, Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa final maçı saatini geçtiğimiz günlerde değiştirdi. Peki Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Akhisar hangi kanalda?

7 Ağustos 2019 10:55

Yeni sezon öncesinde futbol severler Süper Kupa finalinde kıyasıya mücadeleye şahit olacak. Geçtiğimiz sezon kupada başarılı performans sergileyen ve finale yükselme başarısı gösteren Akhisar, Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle ikinci olmuştu. Geçtiğimiz sezonu iki kupa ile tamamlayan Galatasaray yeni sezon öncesinde üçüncü kupayı kazanmak istiyor. Peki Galatasaray Akhisar saat kaçta? Süper Kupa final maçı hangi kanalda?

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor’un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 21:30 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER KUPA MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ!

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Son güncelleme 10:59 | 7 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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