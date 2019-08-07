Galatasaray Akhisar hangi kanalda? Dev maçın saati değişti! Süper Kupa maçı saat kaçta?

Yeni sezon öncesinde futbol severler Süper Kupa finalinde kıyasıya mücadeleye şahit olacak. Geçtiğimiz sezon kupada başarılı performans sergileyen ve finale yükselme başarısı gösteren Akhisar, Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle ikinci olmuştu. Geçtiğimiz sezonu iki kupa ile tamamlayan Galatasaray yeni sezon öncesinde üçüncü kupayı kazanmak istiyor. Peki Galatasaray Akhisar saat kaçta? Süper Kupa final maçı hangi kanalda?

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor’un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 21:30 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER KUPA MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ!

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.