Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ‘Gün gelsin, gerek varsa biz de konuşuruz…’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 beraberlikle sonuçlanan Cagliari karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecini değerlendiren Yanal, Ölçü olacak bir hazırlık dönemini geride bırakıyoruz. Sivas maçımız var ve ondan sonra artık gerçek kulvar bizim için başlamış olacak. Bizim taraftarımızla, camiamızla bütünlüğü yaşadığımızda başaramayacağımız bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 2-2 Cagliari | Hazırlık Maçı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cagliari ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin as kadroya yakın çıktığı ilk yarıdaki takımı umut veren bir futbol sergiledi. İlgili Haberi Oku

Başkan Ali Koç’un transferle ilgili gerekli açıklamayı yaptığını dile getiren Ersun Yanal süreçle ilgili olarak da, “Başkan transferi gayet açık ve net bir şekilde anlattı. O gün gelsin, biz de eğer gerekiyorsa konuşuruz. Gerek yoksa istişaresini yapar, konuşuruz. En iyi sonuçları almak için her türlü fedakarlığımızı yapacağız” diye konuştu.

Emre Belözoğlu 1530 gün sonra golle döndü Fenerbahçe`nin yeni transferi Emre Belözoğlu, 1530 gün sonra Kadıköy`de çıktığı maçta taraftara golle`merhaba` dedi. İlgili Haberi Oku

Takım olarak hücumda iyi ancak savunmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Yanal, “35 gün süreç vardı geride bıraktığımı. Dinlediğimiz günler, çalıştığımız günler var. Az kaldı ligler başlayacak. Milli takımlardan geç gelenler oldu. Sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Hasan Ali haricinde birkaç hafta içinde onlar da dönecek. Biz hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemde herkesi kullanmak ve değerlendirmesini yapmak önemli. İyi hücum yapıyoruz Takım olarak savunmada bazen sıkıntılar çekiyoruz. Bunun için zamana ve biraz çalışmaya, zorlamaya ihtiyacımız var. Bu bireysel değil takım olarak değerlendirilmeli. Kaleden forvete kadar bir koordinasyon gerekli. Bunları hallettiğimiz zaman keyif veren bir takımla beraber olacağız. Bu yüzden umutluyum” dedi.

“Taraftarın istediği oyun gelecek”

Taraftardan destek de isteyen Yanal, “Biz şampiyon olduğumuz son dönemde de buradaydım. Taraftarın bizi ne kadar güçlü desteklediğini gördük. Bu gücü de kullandık. Hepsine teşekkür ediyorum. Geçen sene yarışta olmamıza rağmen bizi son ana kadar desteklediler. Elbette ki onların istediği arzusu yerine gelecek. Onların istediği oyun için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Emre Türk futbolu için önemli bir karakter”

Takımdaki sakat oyuncular hakkında, “Serdar'ın kolunda bir çatlak var kapanmasını bekliyoruz. Talihsiz bir sakatlık oldu. Umarım 10 gün içinde çalışmalara başlar. Ciğerci bu hafta bizimle olacak Tolgay'ın ise 10 günü var. Sadece Hasan'ı ilginç bir sakatlığı var” değerlendirmesini yaptı.

Emre Belözoğlu için ayrı bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı, “Emre Türk futbolu için önemli bir karakter. Ortaya koyduğu disiplin ve profesyonellik genç oyunculara örnek olan bir oyuncu. Bugün bir kez daha kanıtladı. Emre'nin oyunculuk ruhunun genç ve güçlü olduğunu düşünüyorum. O karakterden çıkan sonu ortada” şeklinde konuştu.